Musikgeschichten 808 Game Changer

Was du gleich am Anfang der Sendung hörst, das ist der epische Drumloop von Sexual Healing. Sexual Healing von Marvin Gaye. Dieser Drumloop ist ein Drumcomputer, und zwar ist es die einzigartige 808. Der volle Name ist Roland TR-808 Rhythm Composer.

Tja, und genau die stelle ich heute ins Zentrum meiner Sendung. Es geht heute um diesen berühmten analogen Synthesizer. Warum ist der denn berühmt, und was soll denn das Gewese um die 808? Was wurde aus der 808? Und was ist eigentlich analoge Klangsynthese? Ich wünsche dir bei dieser leicht nerdigen Ausgabe viel Spaß!

