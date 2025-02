Musikmagazin 03.02.25 Various Artists 17 Uhr

Yo!

Nach dem gelungenen Jahresrückblick im Januar, hört Ihr heute die ersten Neuheiten in 2025, die den Weg zu meinem Ohr gefunden haben. Da darf das aktuelle Album "Weg vom Weg" von Döll, natürlich nicht fehlen. Es gab ja bereits in den letzten 2 Monaten, immer wieder eine Single vom Album zu hören. Wenige Künstler gewähren dem Hörer so einen realen Einblick in das Seelenleben, wie das Döll auf dieser Platte getan hat. Eindringlich erzählt er von Spielsucht, Drogensucht und anderen Dämonen. Mit Produktionen von der Mighty, Torky Tork und Morlockko Plus ist er beattechnisch bestens versorgt!

Döll schreibt auf Instagram: „Mein zweites Solo-Album „weg vom Weg“ ist fertig. Habe sehr lange drauf gewartet diesen Satz schreiben zu können und noch viel länger gedacht ich schreibe ihn wohl nie. Seit Anfang 2022 hat sich mein Dasein als Musiker hauptsächlich auf einige, wenige Features und Support-Shows beschränkt. Das alles hatte Gründe. Viele Gründe. Persönliche Gründe. Gesundheitliche Gründe. Gründe, aus denen ich innerhalb des letzten Jahres das – für mich – beste und damit auch die – für mich – beste Platte meiner bisherigen Diskografie gemacht habe.“

Gene Chandler (What Now), Knowsum (Illusions), Twit One & Don Rattray (Gems), Conway feat Crack, Declaime (Candyman), Odyle (18months Off), Ivan Ave (Lovers Arms), Der Onkel, Jeske, dEnk, Riff Dojo (Zwischen der Rubrik), Harry Hawai & Chris Cross (Trouble Final), Drwn feat. Chester Watson (Grass burner), Samy Deluxe (Blumen) u.a.

