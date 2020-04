Musikmagazin 06.04.20 Various Artists 17 Uhr

Yo!

Am Freitag den 3. April ist endlich die neue Scheibe "Pro Bono" von Repete23 und Herr König via Am Apparat erschienen. Kopfnicker Beats mit knackigen Bassdrums, scheppernden Hi-Hats von Repete 23, das ganze garniert mit typischen Raps über Rap von Herrn König. Aber das ganze ist viel mehr als nur Vibe und Lifestyle - Das gesamte Album ist flüssig, weiss in jedem Moment zu überzeugen und stellt für mich ein echtes Highlight im ersten Quartal in 2020 da. Pro Bono eben!

Vergangenen Freitag haben wir per Telefon ein Interview (Entschuldigt bitte die Tonqualität...) geführt, über den Titel des Albums philosophiert, über die beteiligten Musiker der Am Apparat Gang geredet, und thematisch diverse Lieder besprochen. Gönnt Euch das Album!

Mit dabei sind zudem:

Azudemsk (Schön und Gut), Don Phillipe (Terra), Natse (The Hoodie Ghost), Sonne Ra (Str8 Inge Inge) Eto Paranoia & Raw Mentalitee (Survival Skillz), Thelonious Coltrane.... u.a.

Jambo!

Kefian