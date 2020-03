Musikmagazin 23.03.20 Various Artists 17 Uhr

Yo!

Die erste "Home Office" Ausgabe mit technischen Abstraktionen... Covid19 sei Dank!

Aber immerhin gibt es viele neue Releases die Ich Euch nicht vorenthalten will ....

Erinnert Ihr Euch noch an JAZZ AUF GLEICH mit Eloquent (2013), RIO (2013), PENTHOUSE (2014), WAVES...an die SNOW... die BAKERS DOZEN Ausgabe von ​Ihm via Fat Beats? Um hier nur ein paar seiner Meisterwerke zu nennen... Das neue Konzeptalbum von Wun Two via SICHTEXOT heißt „O Cavalo Vermelho“ (portug. „Ein Rotes Pferd“) und ich bin mir ziemlich sicher es ist auch was für Euch! Jedenfalls finde Ich sein neues Album bombastisch. Es ist von vorne bis hinten rot...äh rund!

Ansonsten mit dabei sind:

Korea Michi & Ranko (KOREANKO), Sonne Ra (Str8 INGE INGE), REPETE 23 & Herr König (Pro Bono), Eto Paranoia & Raw Mentalitee (Survival Skillz), Suff Daddy (Pompette), IAMPAUL (Unniffty), AzudemSK (Schön und Gut), LESKY u.a.

Unterstüzt die Artists... Kauft Merch oder Platten . Nutzt Streamingdienste. Wenn Künstler um Ihre Auftritte gebracht werden, ist das existentiell ein echtes Problem !!!!

Ich hoffe Ihr habt trotz allem Spass an der Show!

Kefian