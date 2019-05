Musikmagazin 06.05.19 Wayz Of Da Underground & VA

Yo!

Heute gibt es wieder frische und neue Themen rund um die Welt der Beats und des Rap!

Großes Hauptthema der heutigen Radioshow bildet der Produzent Jazzquarterz aus der Schweiz, mit seinem Album "Wayz Of Da Underground" via Postpartum.

(Get with it or Get Lost)

Zudem sind mit dabei:

El Jazzy Chavo (Echoes From Another Cosmogony), Gibmafuffi (Still Storch), MF Eistee (Moonshine), FatB & Plusma (Initial EP), Flitz & Suppe / B-Side (Somewehere One Day EP), Saiko (Rider), Waldoe (HOL 2), O-FLow, LuKutz, Odd Job (TGS), Dj Obsolete ( The Mandela Effect 2), Oscar Hahn & Beamic feat. Herr König....

Enjoy!

Kefian