Musikmagazin 13.04.2020

Verspätet, dafür mit voller Wucht schallt hier das ostermontägliche Musikmagazin aus euren Boxen. In dieser Ausgabe wird musikalische Vielfalt noch größer geschrieben als sonst schon. Die Bandbreite reicht vom Soundtrack für menschenleere Städte bis zu orchestrietem Jazz-Chaos. Das muss wohl an den Songwünschen der lieben Mitbewohnis liegen die in dieser Sendung erhört werden. Außerdem im Programm, Gedanken zu einem allgegenwärtigen Thema und ein Plädoyer für mehr Liebe in der Welt.