Musikmagazin 23.09.19 Various Artists

Yo

Wieder jede Menge neue und aktuelle Releaeses aus den Bereichen Rap / Hip Hop und Beatmakerinstrumentals.

Mit dabei sind:

AK 420 (Loungin'), Hydrogenii ( Another Heap Of Sequneces), B Dom (Good Time), Flughand & Steichi (Nagutok EP), Dounjah & High John, Don Phillipe (Wind, Water, Stone), Denk & Hentzup (Mousetales), Funksters (Klaviatur), Koralle (Collecting Vol.2), Soul AM (AM Cafe), Georgy Whistler (Expedition Vol 24 - Time Flies), Mt. Fujitive (Sanctuary) Terra Pete (Erdenmann), Hast (Kauzalitäten), Slowy & 12Vince (DejaVu)

Enjoy!

Kefian