Musikmagazin 30.01.17 Run the Jewels & V.A. 17 Uhr

In nur drei Jahren haben Run The Jewels mit ihren bisherigen beiden Alben rund um den Globus getourt und ihre explosive Liveshow auf alle Kontinente gebracht. Mit dem ungewöhnlichen Katzen-Remix-Projekt „Meow The Jewels“ wurde Geld für wohltätige Zwecke gesammelt. Sie traten in Banksys „Dismaland“ Installation auf, riefen das Kunstprojekt „Tag The Jewels“ ins Leben, moderieren ihre eigene weltweite Radioshow, inspirierten zahlreiche Cover der Marvel Comicbücher, wurden zu Charakteren in einem Videospiel, wagten den Ausflug in die Virtual Reality, sahen, wie ihr Symbol bestehend aus Pistole und Faust zu einem Solidaritätszeichen unter Musikliebhabern wurde und haben – das dürfte der wichtigste Punkt sein – eine weltweite und loyale Armee an Fans gewonnen.

Zusätzlich zum Hip-Hop Tag Team El-P und Killer Mike bietet „RTJ3“ Gastbeiträge von Danny Brown, Tunde Adebimpe von TV on the Radio, BOOTS, Trina und Saxophonist Kamasi Washington.

Zusätzlich hört Ihr aktuelles und neues von Snowgoons, Schote, Negromann, M-Dot, Chinch 33, Twit One & Eloquent

Enjoy

Kefian