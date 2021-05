Musikmagazin | Konzept:Album. | Extended Play

Mehr Fokus wünscht sich Emily, stellt daher ein neues Format auf die Beine und weicht gleich in der ersten Sendung vom Plan ab. In Konzept:Album möchte ich genauer analysieren, was hinter der Musik steckt und mir dafür die nötige Zeit nehmen. Ein Album = eine Stunde?!

In der ersten Sendung liegt der Fokus allerdings auf zwei EPs:

Ein erstes Lebenszeichen von My Own Private Alaska auf Let This Rope Cross All the Lands nach 10-jähriger Pause. Die französische Pianocore-Band (Eigenbezeichnung) befindet sich musikalisch in der Schnittmenge zwischen Yann Tiersen's Soundtrack-Arbeit und dem verzweifelten Post-Hardcore von Touché Amoré. Das Ergebnis ist eine wunderbare Melange aus emotionaler Gewalt und eingängiger Melodie.

Sorry veröffentlichen fast genau ein Jahr nach dem Debüt-Album die EP Twixtuswain. Darauf geht es weiterhin gemütlich zu - irgendwo zwischen Grunge, Post-Punk, Akustik-Geplätscher und leicht verstörenden Elektronik-Experimenten. Schwer einzuordnen, die Londoner_innen!

Das nächste Konzept:Album wird UBOAs "The Origin of My Depression", das Emily gemeinsam mit Fabian am 11. Juni 2021 um 17 Uhr auseinandernehmen wird!

Die Playlist: