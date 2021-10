Konzept:Album. | Delta Sleep - "Ghost City"

Delta Sleep begeistern auf "Ghost City" mit ihrer atmosphärischen Fusion aus Emo und Math Rock. Das erste tatsächliche Konzeptalbum in Konzept:Album erzählt die epische Geschichte einer Frau, die sich entschließt, aus der Überwachungsdystopie der The City auszubrechen, deren Smog, Beton und Gleichgültigkeit keine Grenzen zu haben scheinen, um in die mythische Märchenwelt der Natur vorzudringen.

Emily und ihr Gast Alexie besprechen das Album und legen dabei besonderes Augenmerk auf die Texte des zweiten Albums der Briten.