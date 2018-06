Musikmagazin | Playlist | Freitag 01. Juni 2018 | 17-18 Uhr

Es gibt eine Handvoll guter, kanadischer Songwriter und Lyriker. Allerdings wenige, die jünger als 50 Jahre sind. Und noch weniger davon bringen ihre Songs so lebhaft auf die Bühne wie Greg MacPherson, der eine Teil der Post Punk Band Figure Walking. In der Musik MacPhersons schwingt eine gewisse Authentizität mit. Vielleicht ist es das leichte Zittern in seiner Stimme, oder seine vorsichtig zusammengetragenen Texte, oder seine einnehmende Bühnenpräsenz, oder vielleicht doch etwas ganz anderes, das ihn von anderen Songwritern abhebt. Vergleiche mit Songschreibern wie Leonard Cohen oder Nick Cave sind keine Seltenheit.

Interpret Album Titel Dungen & Woods Myths 003 Turn Around Flesh for Lulu The Polydor Years Subterraneans Flesh for Lulu The Polydor Years Hyena Asaf Avidan The Study On Falling A Man Without A Name Asaf Avidan The Study On Falling Sweet Babylon Figure Walking The Big Other Sounds Figure Walking The Big Other Summer Haze Neko Case Hell-On Hell-On Neko Case Hell-On Halls of Sarah CHVRCHES Love Is Dead Graffiti CHVRCHES Love Is Dead My Enemy Eureka California Roadrunners MKUltra