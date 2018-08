Musikmagazin | Playlist | Freitag 17. August 2018 | 17-18 Uhr

Das Debütalbum "At weddings" der in Florida geborenen und in Louisiana aufgewachsenen Songwriterin Sarah Beth Tomberlin trifft genau da, wo es sich am schönsten anfühlt. "Right in the feels", sagt der Amerikaner. Auf gut Deutsch: Wer Tomberlin in einer ruhigen Stunde eine Chance gibt, wird sich unsterblich verlieben. In eine Stimme, so weit weg und doch so nah. In Songs, so traurig und doch so hoffnungsfroh. Melancholie ist das höchste der Gefühle. Tränen im Auge, Pippi.

Interpret Album Titel Death Cab For Cutie Thank You For Today Summer Years Death Cab For Cutie Thank You For Today Northern Lights Death Cab For Cutie Thank You For Today Near Far Nothing Dance On The Blacktop Zero Day Nothing Dance On The Blacktop You Wind Me Up Foxing Nearer My God Slapstick Foxing Nearer My God Gameshark Foxing Nearer My God Nearer My God No Thank You All It Takes to Ruin It All Branch Doubt No Thank You All It Takes to Ruin It All Outdoor Cat No Thank You All It Takes to Ruin It All New England Patriots Tomberlin At Weddings Any Other Way Tomberlin At Weddings You Are Here