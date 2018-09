Musikmagazin | Playlist | Freitag 28. September 2018 | 17-18 Uhr

The Blue Hour ist ein Konzeptalbum über die blaue Stunde, also jene Zeit der Dämmerung nach Sonnenuntergang und vor Eintritt der Nacht. Ein Album, in dem es um Dunkelheit, Angst und Albträume geht, welches düster, melancholisch und manchmal verstörend ist. Suede gehen auch auf ihrem achten Release ihren eigenen Weg. Um Zeitgeist und Konventionen haben sie sich eh nie geschert. Sehr konsequent, Pippi.

Interpret Album Titel Minus the Bear Fair Enough Viaduct Suede The Blue Hour Beyond the Outskirts Suede The Blue Hour Cold Hands Suede The Blue Hour Tides Motorama Many Nights Kissing the Ground Motorama Many Nights No More Time Muse Simulation Theory The Dark Side William Fitzsimmons Mission Bell Distant Lovers William Fitzsimmons Mission Bell 17 + Forever William Fitzsimmons Mission Bell In the Light Slow Code Wastelayer Put a Burden on It Slow Code Wastelayer No Grandchildren