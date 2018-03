Musikmagazin | Playlist | Freitag 30. März 2018 | 17-18 Uhr

„Ghost Alive“ ist genauso wie ein bisschen konstant im Regen stehen. Aber in einem leichten Sommerregen, der zwar genauso nass ist wie Herbstwetter, aber eine kathartische Wirkung hat und deswegen so gut ist. Wenn man The Boxer Rebellion nicht kennt und nicht weiß, dass die Londoner zu viert sind könnte man bei der aktuellen Platte auch gut und gerne vermuten, dass hier nur ein Kopf dahinter steckt. So reduziert wie auf „Ghost Alive“ waren die Songs des Quartetts selten. Mein Beitrag für ein verregnetes Ostern. Pippi.

Interpret Album Titel Hoffabus Hoffabus Terrycloth Hoffabus Hoffabus Black Hole Hoffabus Hoffabus The River A Place To Bury Strangers Pinned Situations changes A Place To Bury Strangers Pinned Too tough to kill The Boxer Rebellion Ghost Alive Don't Look Back The Boxer Rebellion Ghost Alive Love Yourself The Boxer Rebellion Ghost Alive What the Fuck The Neighbourhood The Neighbourhood Scary Love The Neighbourhood The Neighbourhood Void Rea Garvey Neon Beautiful Life Rea Garvey Neon Kiss Me