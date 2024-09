Musikmagazin Various Artists 02.09.24

Yo

Der Sommer gibt nochmal alles... Ich hab einige Fette Releases für Euch zusammen getragen!

Mit dabei sind:

VA (In The Lab 5), Common & Pete Rock (The Auditorium Vol 1), Mr Käfer & Phlocalyst (Sun Gazing), Noyland (Welle 9 - Zweite Sendung plus Sondersendung), Oilix (Resolution),Lesky & Waywell (Feat. MIDAN) (Stuntin), Koralle & Francesco Giampoli (Sono Qui), Moosedawa (Paramnesia), Very Noise Person & Bipeula (Time To Rewind)

Zu gewinnen gibt es dieses Mal je 1 Scheibe von Celo & Abdi und 1 mal MC Bomber & Papke.

Danke an Vinyl Digital!

Enjoy

Kefian