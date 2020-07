Nach Räumung der Grafi10 geht die Debatte um Wohnraum in Konstanz weiter

Nach vier Tagen neuen Lebens in den Mauern der Markgrafenstraße 10 in Konstanz fand die Utopie ein jähes Ende. Das am 18. Juli besetzte Haus, prompt durch Umsonstladen, Infocafé und Kulturangeboten mit leben gefüllt, wurde durch die Polizei in den frühen Morgenstunden geräumt - Ein Tag bevor die Aktion im Gemeinderat thematisiert werden sollte. Wir sprachen mit einem der Aktivist*innen über das Ende der Hausbesetzung, die Gemeinderatssitzung und wie es für die Aktivist*innen die sich in Konstanz für Wohn- und Freiräume engagieren weitergeht. Zum Anfang gehen wir der Frage nach wie die Räumung abgelaufen ist.

Mehr Informationen zur Hausbesetzung findet ihr unter grafi.noblogs.org. Die Aktivist*innen sammeln für die entstehenden Repressionskosten spenden, Wer möchte, kann diese einfach an "Die Falken" mit der IBAN DE65 6929 1000 0226 6516 08 unter dem Verwendungszweck: Grafi richten.