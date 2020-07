Wohnraumdemo und Hausbesetzung in Konstanz

Zu dem bundesweiten Aktionstag "Nicht auf unseren Rücken" gab es in Konstanz am Bodensee eine Demonstration für bezahlbaren (Wohn-) Raum (Den Aufruf könnt ihr hier nachlesen). Etwa einhundert Menschen sind dem Aufruf gefolgt und beteiligten sich an der Demonstration durch die Innenstadt von der Marktstätte bis zum Herosépark. Mehrere Redebeiträge thematisierten Alternative Lebensformen 2:45, die städtische Wohnraumpolitik 13:51, die profitorientierte Mietpolitik der Vonovia 3:24, die (Wohnraum-)Situation von Geflüchteten 5:21 und über Freiräume und Selbstverwaltung 2:35.

Wenige Minuten nach dem Ende der Demonstration kam es wenige Gehminuten entfernt zu einer Hausbesetzung in der Markgrafenstrasse 10. Aktivist*innen besetzten ein Haus welches sie Grafi10 getauft haben, eine Besetzungserklärung 1:57 schallte aus den geöffneten Fenstern von denen Transparente entrollt wurden. Das Projekt schildern sie wie folgt:

"Die Grafi10 ist ein besetztes Haus in Konstanz. Das Haus steht seit über 5 Jahren leer und der [vermeintliche] Eigentümer K.-H. Schaffheulte, der zuletzt noch ein Büro im Erdgeschoss Betrieb, lässt das Haus seitdem verfallen. […] Wir werden versuchen dieses Haus wieder zu bewohnen und zu einem offenen Ort für alle Menschen zu verwandeln. Bei uns in der Grafi10 sind alle Menschen herzlich willkommen. Wir stellen uns klar gegen Ausgrenzung und diskriminierendes Verhalten.Wir freuen uns über Unterstützung aller Art.

So die Darstellung auf der Webseite der Aktivist*innen, auf der auch ein aktueller Newsticker zu finden ist. Bisher kam es noch nicht zu einer Räumung des Hauses durch die, seit begin der Besetzung präsente, Polizei.