Nach Wahlsieg in mehreren Großstädten: Wer sind die französischen Grünen?

Am Sonntag, den 28. Juli fanden in Frankreich Kommunalwahlen statt. Neben dem Misserfolg von Macrons République en Marche und dem Wahlsieg des Rassemblement National in Perpignon erregte vor allem der Siegeszug der Grünen in mehreren französischen Großstädten wie Straßburg, Lyon und Bordeaux internationale Aufmerksamkeit. Wofür stehen sie eigentlich, die "Europe Écologie - les Verts"? Wie verbreitet ist die Sorge um ökologische Themen, und in welchem Verhältnis steht dieser Trend zur Gelbwestenbewegung, die die politischen Debatten in Frankreich als Protestbewegung doch zuletzt bemerkenswert lang und heftig mitgeprägt hatte? Wir gingen diesen Fragen mit unserem Frankreichkorrespondenten Bernard Schmid nach.