Neue Fälle von Folter und Entführungen durch die Behörden von Putsch-Dämon Erdogan

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch prangert neue Fälle von Folter und Entführungen durch die türkische Polizei an. In einem heute veröffentlichten Bericht dokumentiert die Menschenrechtsorganisation elf Fälle von Menschen, die in den vergangenen Monaten aufgrund von Terroranschuldigungen oder vermeintlicher Nähe zu den Putschisten in Polizeigewahrsam landeten. Konkret wirft Human Rights Watch der türkischen Polizei vor, sie habe Gefangene schwer misshandelt, bedroht, entkleidet und sexuell missbraucht. Die tatsächliche Zahl von Menschen, die in Polizeigewahrsam gefoltert und misshandelt wurden, könnte weitaus grösser sein als diese elf Fälle. Denn im vergangenen Jahr nahmen die türkischen Behörden mehr als 150.000 Menschen in Polizeigewahrsam.

Ausserdem dokumentiert die Menschenrechtsorganisation fünf Fälle von Menschen, die zwischen März und Juni dieses Jahres verschwunden sind. Human Rights Watch vermutet, dass diese Personen von der Polizei entführt wurden. Zu diesen Fällen erklärt Human Rights Watch: "Das würde bedeuten, dass die Behörden die Personen in Gewahrsam nahmen, dies jedoch entweder leugneten oder sich weigerten, Informationen über den Verbleib der Betroffenen preiszugeben."

Der türkische Präsident Erdogan leugnet bislang, dass seine Polizei Folter anwendet.

(mc)