Neue Rechte in Freiburg und Umland

Neue Rechte in Freiburg - wer sind sie, wie agieren sie, wie sind sie zu erkennen? Diesen Fragen ging Stefan Brandstetter am 24. Juli in der Offenen Mitgliederversammlung der VVN-BdAb (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der AntifaschistInnen) Freiburg nach. Denn Freiburg weist trotz seines fröhlich-bunten Image eine vielfältige rechte Szene auf. Oder gibt es da sogar Zusammenhänge? Und auch der Blick ins nahe Umland kommt oft zu kurz, meint Stefan Brandstetter. Er ist VVN-Mitglied und Dozent im Bereich Rechtsextremismus(-Prävention) u.a. an der KH Freiburg. Wir haben mit ihm über das neurechte Spektrum hier gesprochen.