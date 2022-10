Neue soziale- und ökologische Protestbewegung in Frankreich?

Seit Wochen finden in den französischen Raffinerien Streiks für höhere Löhne statt. Angesichts der hohen Inflation gut nachvollziebar. In Frankreich führt das zur Benzinknappheit, langen Staus an den Tankstellen, die teilweise sogar geschlossen bleiben. Gegen die Streiks greift Präsident Macron auch zu einem drastischen Mittel. Die Regierung zwang Teile der Belegschaft arbeiten zu gehen. Gesetzlich hat sie diese Befugnis gegenüber Arbeiter:innen in der sogenannten kritischen Infrastruktur. Am Sonntag gingen nun zudem in Paris zahlreiche Menschen auf die Straße, um gegen das teure Leben und die "Klima-Passivität“ zu protestiert. Laut den Veranstalter:inenn, u.a. die Partei La France Insoumise von Jean-Luc Mélenchon beteiligten sich 140.000 Menschen. Über diese Themen haben wir mit unserem Frankreichkorrespondenten, den freien Journalisten und Juristen Bernard Schmid gesprochen.