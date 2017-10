Neues Online-Portal für Ausflugstouren ins Elsass

Der ökologische Verkehrsclub Deutschland (VCD) hat sein neues Online-Portal 'Freizeitfahrplan Elsass und Vogesen' jetzt für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es löst die bisher in Heftform erschienenen Informationen ab.

Wer gerne (mal) ohne Auto die Nachbarregion besuchen will, findet auf den ansprechend gestalteten Seiten des VCD ausführliche Beschreibungen, viele Fotos und Tourenvorschläge. Was den 'Freizeitfahrplan' allerdings einmalig macht, sind die selbst entwickelten Fahrplantabellen, die die besten Bahn- und Busverbindungen ab Freiburg, Müllheim, Emmendingen, Offenburg oder Lahr bis in die Vogesen zeigen.

Hannes Linck, VCD Freiburg im Gespräch mit RDL

Mehr Infos