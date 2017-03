Newroz 2017 Nein zur Diktatur - Ja zu Demokratie und Freiheit

Hier hört ihr einige Eindrücke des Newrozfestes, das in Freiburg aus einer Kundgebung am Kartoffelmarkt mit anschliessender Demonstration durch die Innenstadt bestand. Es waren ca. 450 Menschen gekommen, die mit Fackeln und Rufen wie "Es lebe Öcalan" und " Hoch die internationale Solidarität " durch die Innenstadt zogen. Zum Abschluss gab es ein Feuer vor dem Theater.

Seit dem 2.März hat das Bundesinnenministerium mit einem Erlass das Verbot für das Zeigen kurdischer Symbole ausgeweitet, so sind Fahnen mit dem Bild des inhaftierten PKK Vorsitzenden Abdullah Öcalan ebenso verboten wie Fahnen oder Symbole der Selbstverteidigungseinheiten YPG und YPJ, die in Syrien gegen den IS kämpfen.