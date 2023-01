Noch nicht das Ende des Mullah-Regimes - das kann aber noch kommen

Welche Chancen hat die vor allem von Frauen getragene revolutionäre Bewegung in Iran? Welchen Kurs könnte das Regime fahren? Wie sieht es derweil in Irans Ökonomie aus? Warum wird gerade in einer eher konservativen Provinz so heftig demonstriert? Solche Fragen stellte Radio Dreyeckland Bijan Baharan. Bijan Baharan hat sich auch schon unter dem Schahregime für Demokratie und sozialistische Ideen eingesetzt. Unter dem Mullahs war er mehrere Jahre im Gefängnis. Er lebt mittlerweile in Deutschland und arbeitet als Schriftsteller, Forscher und Analyst. Für die International Federation for Human Rights (FIDH) hat er eine Reihe von Reporten zu Menschenrechtsfragen in Iran, insbesondere zur Todesstrafe verfasst.