NSU-Anwältin Schneiders versucht Freiburger Messerstecher als Opfer darzustellen

Robert H., rechter AFDler und Querdenken-Anhänger, hat im Sommer 2021 in Freiburg 2 Jugendliche mit Pfefferspray angegriffen. Zwei Passant*innen griffen ein. Daraufhin stach Robert H. mit dem Messer in die Brust des Mannes und attackierte beide Dazugekommenen mit Pfefferspray. Am Amtsgericht wurde er zu 120 Tagessätzen a 10 € verurteilt. Der Messerangriff wurde nicht geahndet, weil Notwehr nicht asgeschlossen sei. Er ging trotzdem in Berufung.

Brecht vom 2. Prozesstag unseres Gerichtskorrespondenten Thomas.