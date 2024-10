Oh Happy Gay - die schwule Show Oktober '24

Mit einem exklusiven Interview mit Robert Arba, dem Autoren des Romans „Im Privatwald“, der im Oktober beim Verlag Zytglogge erscheint. Es geht um queere Beziehungsmodelle und die Themen Neuanfang, Lebensentwürfe und Alternativen.

In der Sendung auch Musik und Informationen von und über MAYO, einen spanischen Sänger.

Die dritte (und finale) Staffel der britischen Erfolgsserie "Heartstopper" beinhaltet wieder einen ganzen Strauß voller toller Musik. In der Sendung schauen wir uns den Soundtrack an.

Aron Dahl ist ein experimenteller norwegischer Songwriter, Komponist, Filmemacher, Multiinstrumentalist und Trans-Aktivist der in jeder Hinsicht Grenzen überschreitet. Also auch die nach Deutschland. Wir hören Musik von ihm.

Immer wieder bei uns in der Sendung: "Fabian Raad"; so auch heute.

Lady Gaga macht jetzt auch Musical. Jedenfalls gewinnt man den Eindruck, wenn man sich den Film ansieht, in dem sie mitspielt und den Soundtrack geliefert hat.

Etwas Neues von Nemo gibt es auch.

Und etwas Altes von ABBA; was allerdings nicht so ganz stimmt, denn es ist ein neuerer Mix.

Am Donnerstag, 17.10.2024, 19.30h sowie Freitag, 18.10.24, 13.30h bei rdl.de sowie radio.grenzenlos.ch. Am Donnerstag, 17.10.2024, ab ca. 22h auch eine Woche lang in der Mediathek bei RDL.