Organisierte Hasskommentare im Netz

Kocht in den Kommentarspalten der Medien die Volksseele oder wird geköchelt? Dieser Frage sind der Verein #IchBinHier e. V. und das Institute for Strategic Dialogue in einer Studie nachgegangen. In der Studie wurden 1,6 Mio. Postings quantitative ausgewertet. Das Ergebnis ist, dass eine kleine Minderheit der NutzerInnen die vielen Likes unter Hassbotschaften produziert. Kampagnen werden auf rechtsgerichteten Chatkanälen wie Reconquista Germanica strategisch abgesprochen. Sie werden von AfD-Accounts und staatsnahen russischen Medien wie RTDeutsch und Sputnik gezielt aufgegriffen. Zu den Taktiken gehören:

„Sniper- Missionen“: jemand wird im Netz gezielt provoziert, um eine Überreaktion zu erreichen

„Clear-and-Hold-Missionen“: Hashtags wie #RefugeesWelcome werden gekapert und mit Hassbotschaften überschwemmt

Sogenannte „Raids“: zu einer verabredeten Uhrzeit werden die Internetauftritte von Parteien, Medien oder Einzelpersonen plötzlich mit Hasskommentaren überschwemmt

Künstlich geschaffen wurde eine angebliche Frauengruppe, die sich speziell gegen ausländische Männer zur Wehr setzen soll.

Link zur Studie:

https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2018/07/ISD_Ich_Bin_Hier_2.pdf