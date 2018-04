Heute bei Our Voice, der Stimme der Geflüchteten in Freiburg:

- Tumult am Tag der offenen Türen in der LEA letzten Samstag

- "Gemeinsam Weitekommen"? Hamdi berichtet von dem Perspektiven-Workshop zur Arbeit mit Geflüchteten in Freiburg

- Deutsch-Französisches Gipfeltreffen am 19.4.: Pro-Asyl fordert von Macron und Merkel den Schutz von Geflüchteten an den europäischen Außengrenzen