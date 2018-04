Umgang mit Flüchtlingen ist die Messlatte für die Geltung europäischer werte/Les migrants face au projet de renforcement de la zone Euro: Les associations de defense des droits de lhomme s´inquietent

Der frazösische Präsident Emmanuel Macron wurde am vergangenen Donnersteg auf dem Humboldt-Forum in Berlin von seiner deutschen Amtskolligen Angela Merkel empfangen. Auf der Tagesordnung dieses deutsch-französischen Treffens: das Thema Migration. Angesichts des Reformprojekts der Eurozone haben Menschenrechtsorganisationen im Allgemeinen und Pro Asyl im Besonders Vorbehalte. So fassen die Mitarbeiter von Pro-Asyl ihr Befürchtungen.

Le president francais Emmanuel Macron a ete recu par son homologue allemande Angela Merkel au forum Humboldt de Berlin jeudi dermier. Parmi les sujets a l'ordre jour de cette rencontre Franco-allemande: la migation. Face au projet de reforme de la zone Euro, les associations de defense des droits de l'homme en general et Pro Asyl en particulier emet des reserves.