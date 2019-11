Seit 2017 sendet Our Voice nun auf Radio Dreyekland. Anstatt nur über Geflüchtete zu reden, kommen sie hier selber zu Wort. Das Our Voice aber noch mehr als nur eine Sendung ist und was es mit Our Voice-Backstage auf sich hat, darüber sprachen wir mit Niels.

Backstage-Auftaktreffen heute am 13.11.19 um 19 Uhr im Strandcafé (Adlerstr. 12)