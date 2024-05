Permanent Grooves am Sonntag, 26. Mai 2022, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem Mai 1984 - wie immer mit den interessantesten Platten aus den UK Independent Charts. Dank eines denkwürdigen Auftritts in der britischen TV-Show "The Tube" erreichten New Model Army vor genau 40 Jahren mit ihrem Debut-Album die Spitze der LP-Charts, wo sie nach 12 Wochen die Smiths ablösten. Ihren ersten Nummer-1-Hit feierten auch die Cocteau Twins, deren Single "Pearly-Dewdrops Drops" sogar in den gesamteuropäischen Airplay-Charts gelistet wurde.