Am ersten Dienstag des Jahres 2018 nun der dritte Teil des musikalischen Rückblicks auf 2017. Ausgewählte Tracks aus den Alben des vergangenen Jahres, vorgestellt im Musikmagazin immer freitags auf Radio Dreyeckland. Sollte sich jmd. verstärkt für "The Pains of Being Pure at Heart" interessieren, der kann sich den 02. März in der Laiterie in Strasbourg vormerken. Bis dahin. Cu Pippi.