Permanent Waves am Sonntag, 13. Oktober 2024, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem Oktober 1984 - wie immer mit den interessantesten Platten aus den UK Independent Charts. Auch mit ihrem neuen Album konnten Depeche Mode vor 40 Jahren punkten - wie die vorangegangenen Platten erreichte "Some Great Reward" ebenfalls die Spitze der Charts. Bei der BBC kam es zur ersten Session von The Jesus and Mary Chain, die mit ihrem Noise-Pop zunächst beim Indie-Label Creation unter Vertrag waren. Für alle Fans des schottischen Labels gab es im Herbst '84 einen besonderen Grund zur Freude: auf dem Sampler "Wild Summer Wow" fanden sich einige rare Singles wieder, die aufgrund der kleinen Auflagen mittlerweile für teilweise horrende Preise gehandelt wurden. Pay No More Than £2,99!

meistverkauften Indie-Alben von Theatre Of Hate, Metallica und The Skeletal Family kamen. Dazu war am 18. September '84 zum ersten Mal Billy Braggs berühmte Miner's-Strike-Hymne "Between The Wars" zu hören - natürlich in einer Live-Version bei John Peel.