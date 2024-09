Permanent Wave am Sonntag, 15. September 2024, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem September 1984 - wie immer mit den interessantesten Platten aus den UK Independent Charts. Gute alte Bekannte fanden sich an der Spitze der Singles-Liste wieder: vor 40 Jahren konnten sich sowohl The Smiths wie auch Depeche Mode über ihre nächsten Nummer-1-Hits freuen. Zum ersten Mal in den Charts fanden sich dagegen US-Legende Jonathan Richman,The Jazz Butcher und Yeah Yeah No, während die meistverkauften Indie-Alben von Theatre Of Hate, Metallica und The Skeletal Family kamen. Dazu war am 18. September '84 zum ersten Mal Billy Braggs berühmte Miner's-Strike-Hymne "Between The Wars" zu hören - natürlich in einer Live-Version bei John Peel.