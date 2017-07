Permanent Waves am Sonntag, 16.Juli, 20 Uhr

BACK TO THE ROOTS OF NEW WAVE !

Facts und Platten aus dem Juli 1977 - heute mit einem der Meilensteine der elektronischen Musik: Giorgio Moroders Album "From Here To Eternity" gilt als eine der einflussreichsten Platten der 70er Jahre, die sowohl die spätere britische Synthie-Pop-Szene wie auch die frühe House- und Techno-Community beeinflusste. Dazu gibt es weitere einflussreiche Club-Hits aus dem Sommer '77 - darunter die 15minütige Langversion der erfolgreichen Disco-Adaption des Star Wars Soundtracks von Meco Monardi.