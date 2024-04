Permanent Waves am Sonntag, 28. April 2024, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem April 1984 - wie immer mit den interessantesten Platten aus den UK Independent Charts. DieErfolgsgeschichte der Smiths ging weiter: vor genau 40 Jahren erreichte ein Track aus ihrem aktuellen Nummer-1-Album die Spitze der Singles-Charts - und zwar in einer Version von Sixties-Pop-Legende Sandie Shaw. Ebenfalls erfolgreich waren Depeche Mode mit ihrer in den Berliner Hansa Studios entstandenen Single "People Are People" sowie ein Vinyl-Album von Elvis Costello, das zuvor nur als MC in die Läden gekommen war. Bei John Peel debutierten Shane McGowan und Pogue Mahone, aus denen schon bald The Pogues werden sollten.