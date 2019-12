Permanent Waves am Sonntag, 29. Dezember, 20 Uhr

BACK TO THE ROOTS OF NEW WAVE !

Das Beste kommt wie immer zuletzt: Facts und Platten aus dem Dezember 1979 mit den besten Songs aus John Peels alljährlicher "Festive Fifty", die im Dezember '79 bei der BBC zu hören war und wie im jeden Jahr seit 1976 die 50 Lieblingstracks der DJ-Legende und seinen Hörern zusammenbrachte - von "Stairway To Heaven" bis zu "Anarchy In The UK" und natürlich den "Teenage Kicks" der Undertones. Listen loud!