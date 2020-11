Permanent Waves am Sonntag, 29. November, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem Dezember 1980 - wie immer mit einem Blick auf die Highlights der UK Independent Charts. Der letzte Nummer-1-Hit des Jahres 1980 kam von Adam & The Ants, die nach ihrer erstaunlichen Entwicklung zur beliebtesten britischen Teenie-Band seit der Glam-Ära auch mit ihren älteren Indie-Produktionen ganz oben in den Hitlisten vertreten waren. Dort fanden sich auch eine EP mit älteren unveröffentlichten Aufnahmen von Motörhead sowie das erste Rough-Trade-Album von The Fall, das den Mancabilly-Sound von Mark E.Smith & Co. für insgesamt 29 Wochen in den LP-Charts halten konnte.