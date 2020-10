Permanent Waves am Sonntag, 4. Oktober, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem Oktober 1980 - wie immer mit einem Blick auf die Highlights der UK Independent Charts. Der Spitzenreiter der LP-Charts erreichte vor 40 Jahren auch Platz 2 der offiziellen britischen Verkaufs-Hitparade und machte UB 40 mit ihrem Debut-Album "Signing Off" zum erfolgreichsten Indie-Act des Jahres. Auch Joy Division hatten kurz vor ihrer Metarmophose zur Nachfolgeband New Order einen weiteren Nummer-1-Hit - und das mit einer zuvor nur in Frankreich erschienenen Nummer, die im August 1981 auch in Neuseeland die heimischen Charts anführen sollte. Dazu gibt es den (wirklich!) einzigen Indie-Hit von The Police und die Nervous Germans zu Gast bei der BBC.