Permanent Waves am Sonntag, 17. März 2024, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem März 1984 - wie immer mit den interessantesten Platten aus den UK Independent Charts. Es war das Jahr von Morrissey und The Smiths: Nach den ersten erfolgreichen Singles erreichte ihr gefeiertes Debut-Album am 3. März '84 Platz 1 der LP-Charts - und blieb dort für insgesamt 12 Wochen. Ebenfalls zum ersten Mal in den Hitlisten fanden sich die australisch-britische Band Dead Can Dance, Black Flag aus Kalifornien sowie der Hamburger Holger Hiller mit einem der wenigen deutschsprachigen Indie-Hits des Jahrzehnts. John Peel begrüsste derweil bei der BBC Nick Cave zur ersten Session mit den zukünftigen Bad Seeds.