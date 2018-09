BACK TO THE ROOTS OF NEW WAVE !

Facts und Platten aus dem September 1978 - heute mit dem besten Rockpile-Album, das eigentlich gar keines war: Dave Edmunds´ 4. Solo-Album "Trax On Wax 4", das am 8.9.1978 erschien und erstmals alle vier Rockpile-Musiker auf einer Soloplatte versammelte. Dazu gibt es Doctor Feelgood in einer John Peel-Session, neue Singles von The Members, The Skids, The Ramones und Motörhead sowie der Spitzenreiter der US-Club-Charts.