Polizei unterschreitet Mindestabstand

Die zwischen Bund und Ländern festgelegten Ausgangsbeschränkungen sagen: An öffentlichen Orten muss ein Mindestabstand zu anderen Personen gehalten werden, es sei denn, diese kommen aus dem eigenen Haushalt. Deshalb, so hat es das Seebrücke-Bündnis am Wochenende interpretiert, sollte eine Demonstration mit genügend Abstand zwischen den Teilnehmer*innen möglich sein. Polizei und Behörden in Frankfurt sahen das anders und lösten die Demonstration am Mainufer teilweise mit Gewalt auf.

Die Journalistin Lotte Laloire war vor Ort und berichtet über den Polizeieinsatz.