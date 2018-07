Erste Seebrücke-Demonstration in Freiburg am Samstag (14.07.2018, 12 Uhr, Platz der Alten Synagoge)

Am vergangenen Wochenende demonstrierten bundesweit Zehntausende gegen die Kriminalisierung von humanitärer Hilfe und für die zivile Seenotrettung im Mittelmeer. In Freiburg gab es jedoch keine solche Seebrücke-Demonstration. Das soll am Samstag nachgeholt werden. Über die Ziele und Forderungen dieser Demonstration, auch spezifisch in Bezug auf Freiburg und Baden-Württemberg, sprach Matthieu mit Markus, der die Demonstration mitveranstaltet. Er erklärt zunächst, was das Bündnis Seebrücke Freiburg mit dieser Demonstration erreichen will:

6:47

Anmerkung: Im Interview wird Matteo Salvini irrtümlicherweise als Aussenminister bezeichnet. Tatsächlich ist er aktuell Innenminister.

Im Demonstrations-Aufruf heisst es: