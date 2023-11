Polizeigewalt bei kurdischer Demonstration in Berlin im Kontext Erdogans Staatsbesuchs

Am vergangenen 18.11.23 demonstrierten nach Angaben des Kurdischen Zentrum für Öffentlichkeit Civaka Azad e.V., 6000 Menschen in Berlin gegen das Verbot der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die Demonstration wurde zum Ziel polizeilicher Übergriffe, wie Imam von Civaka Azad im RDL-Interview berichtet. Im Gespräch geht er auf die Hintergründe der deutschen Politik ein, die die kurdische Community in Generalverdacht nimmt und anlässlich des Staatsbesuchs des türkischen Präsidenten Erdogans einmal mehr forciert wurde. Gleichzeitig konnte eine Veranstaltung mit einem Taliban-Angehörigen in einer DITIB-Moschee stattfinden.