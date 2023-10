Den Anschlag in Ankara am 1. Oktober 2023 mit zwei leicht verletzten Polizisten, zu dem sich die PKK bekannt hatte, nahm Erdogan zum Vorwand für 1000 Festnahmen, Angriffe auf mutmaßliche PKK Stellungen im Nordirak und für zahlreiche Luftangriffe auf Nordysyrien/ Rojava. haben bereits am letzten Freitag mnit dem kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit gesprochen. Und haben nun Mako von Civaka Azad um ein Update der Lage gebeten.