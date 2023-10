Zahlreiche Menschen nach Angriffen auf Rojava ohne Wasserversorgung

Nach dem Anschlag in Ankara am 1. Oktober 2023 mit zwei leicht verletzten Polizisten, zu dem sich die PKK bekannt hatte, gab es etwa 1000 Festnahmen. Zudem griff die Türkei zunächst mutmaßliche PKK Stellungen im Nordirak an. Nun aber nutzte man den Vorwand auch noch um am Donnerstag zahlreiche, vor allem zivile Ziele, in Nordysyrien/ Rojava anzugreifen. Die Angriffe gingen am Freitag weiter. Wir haben am Vormittag mit einem Vertreter des kurdischen Zentrums für Öffentlichkeit Civaka Azad gesprochen.