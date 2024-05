Der Aufmacherartikel im Hamburger Abendblatt bestätigt exakt das, was Prellbock-Altona seit

mehr als zwei Jahren angesichts der unausgegorenen Eisenbahnplanungen in Hamburg wiederholt festgestellt hat:

Der Bahnhof Diebsteich in der heutigen Bauplanung, mit 6 Fernbahn- und 2 S-Bahngleisen, ist zu klein um den Deutschlandtakt störungsfrei abzuwickeln. Das wissen Bahn und Senat seit mehr als fünf Jahren.

Konrad im Gepräch mit Michael Jung.

https://prellbock-altona.de/