Pridetime Juni

Hallöchen zusammen, in der heutigen Folge reden wir erst über ein paar Geschichten und Anekdoten aus der Geschichte des CSD in Deutschland und Freiburg im speziellen und danach über Pinkwashing beziehungsweise Rainbowcapitalism. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ob es denn überhaupt einen Unterschied zwischen den beiden Begriffen gibt, hört doch mal in die Sendung und lasst euch überraschen!

