Protest in Zeiten der Corona Krise

Durch Verordnungen zum Infektionsschutz sind Proteste in den letzten Wochen nahezu unmöglich geworden. Immer wieder wurde auch auf kreative Aktionen von Einzelpersonen mit massiver Repression reagiert. In Zeiten des Coronavirus können Demonstrationen schwierig sein. Dass diese aber nicht pauschal verboten werden dürfen, hat das Bundesverfassungsgericht am 17. April klargestellt.

Am 25.April fand in Freiburg im Rahmen des Bundesweiten Aktionstags “Nicht auf unserem Rücken” in Freiburg eine Kundgebung unter dem Motto „Keine Quarantäne für Freiheitsrechte“ statt. Dem Aufruf der Internationalen Jugend, des Solidaritätsnetzwerks und des Frauenkollektivs sind ca. 150 Menschen gefolgt um, unter EInhaltung von Infektionsschutzmaßnahmen, für den Enhalt von Freiheitsrechten, die Rechten von Arbeiter*innen, Frauen und Geflüchteten zu demonstrieren. Hier ein Bericht zum Protest und Ausschnitte aus den Redebeiträgen.