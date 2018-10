Protestcamp noch ohne Platz

Die Ablehnung der beiden vorgeschlagenen Orte für das Protestcamp sei "plötzlich" gekommen, schreibt das Bündnis Ende Gelände in seiner Pressemitteilung am Wochenende. Vier Tage vor dem Start der Protestaktion gibt es derzeit keinen Platz, an dem die DemonstrantInnen ihre Zelte aufschlagen können. Zumindest keinen Ort, der ansatzweise in der Nähe des Abbaugebiets liegt, gegen das demonstriert werden soll. Die Polizei hatte als Ersatz eine Fläche im rund 30 Kilometer entfernten Jülich genehmigt.

Radio Dreyeckland hat mit Selma Richter von Ende Gelände über den Polizeientscheid gesprochen.